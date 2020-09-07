Баканов заменит Венедиктову

https://racurs.ua/n143480-bakanov-zamenit-venediktovu-smi.html

Ракурс

Кадровые изменения готовят на Банковой. Иван Баканов, глава СБУ, может заменить Ирину Венедиктову в должности генпрокурора. А вот руководительница Генпрокуратуры заменит Дениса Малюську в Министерстве юстиции.

О таких вероятных рокировках сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники. Офис президента, по версии журналистов, продолжает подбор эффективных кадров. Власть ожидают громкие отставки.

Министром юстиции Малюськой якобы очень недовольны во фракции «Слуга народа» из-за его «эксцентричного поведения». Малюська очень часто пишет в соцсетях и активно реформирует пенитенциарную систему, внедряя новые услуги в СИЗО.

О ротации Баканова и Венедиктовой говорят в СН как о вполне рабочей схеме.

Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет, — пишут СМИ.

В то же время у Малюськи есть большая группа поддержки внутри СН.