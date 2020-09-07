Баканов замінить Венедіктову — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n143480-bakanov-zaminyt-venediktovu-zmi.html

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Кадрові зміни готують на Банковій. Іван Баканов, очільник СБУ, може замінити Ірину Венедіктову на посаді генпрокурора. Натомість очільниця Офіса генпрокурора замінить Дениса Малюську в Міністерстві юстиції.

Про такі ймовірні рокіровки повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела. Офіс президента, за версією журналістів, продовжує підбір ефективних кадрів. Отож, владу очікують гучні відставки.

Міністром юстиції Малюською нібито дуже незадоволені у фракції «Слуга народу» через його «ексцентричну поведінку». Малюська дуже часто дописує у соцмережах і активно реформує пенітенціарну систему, впроваджуючи нові послуги в СІЗО.

Про ротацію Баканова і Венедіктової говорять у СН як про цілком робочу схему.

Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає, — пишуть ЗМІ.

Водночас у Малюськи є чимала група підтримки всередині СН.