Лидеров предвыборной гонки в Киеве назвали социологи

https://racurs.ua/n143559-liderov-predvybornoy-gonki-v-kieve-nazvali-sociologi.html

Ракурс

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября, но уже сейчас социологи активно составляют рейтинги партий и кандидатов в мэры. Согласно последним социологическим исследованиям, на выборах в городской совет Киева лидируют три партии — «УДАР Виталия Кличко», «Европейская солидарность» и «Слуга народа».

За партию УДАР готовы отдать свои голоса 28,6% из тех, кто определился и готов пойти на выборы. За «Европейскую солидарность» готовы голосовать 14% таких респондентов, за слуг народа — 10,7%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы «Рейтинг».

Следующие позиции заняли такие партии:

«Победа Пальчевского» — 6,9%;

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,8%;

«Голос» — 6,5%;

«Батькивщина» — 6,4%;

«Сила и честь» — 5,5%;

«Партия Шария» — 3,8%.

Остальные политические силы набрали менее 3% голосов. 13% респондентов еще не определились со своим выбором.

Также результаты опроса показали, что 60% довольны деятельностью мэра Виталия Кличко, 37% — не удовлетворены. При этом деятельностью Зеленского довольны 34% опрошенных, а 61% — не удовлетворены.

Опрос проводился среди 1 тыс. 200 киевлян методом телефонного интервью. Возраст респондентов — от 18 лет.