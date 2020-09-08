Володимир Балух, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n143563-pobyttya-politv-yaznya-baluha-staly-vidomi-detali.html

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Володимира Балуха, екс-політв'язня із окупованого Криму, звільненого з російського ув’язнення рік тому, жорстоко побили в ніч 8 вересня.

49-річний Балух наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна допомога, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що повідомлення про госпіталізацію побитого чоловіка 1971 року народження надійшло до столичної поліції сьогодні, 8 вересня, близько 12-ї години.

За попередньою інформацією, його госпіталізували зі столичного парку культури та відпочинку «Гідропарк». У Балуха також зникли мобільний телефон і банківська картка.

Створена слідча група з найбільш досвідчених та висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють усі обставини правопорушення, — запевняють у МВС.

У відомстві додають, що як тільки отримають дозвіл лікарів, поспілкуються з Балухом щодо обставин цього інциденту.

Народний депутат із «Європейської солідарності» Ірина Геращенко з посиланням на отриману від колишнього кримського політв’язня Ахтема Чийгоза інформацію у своєму Фейсбуці повідомила, що Балух зараз перебуває в реанімації.

Геращенко зазначає, що, за попередньою інформацією, політв’язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею звільнення. 7 березня 2019 року в результаті обміну полоненими з Росією були звільнені низка українських політв’язнів, серед яких і Балух.

Поряд знаходилася російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити, — повідомила нардеп.

В Офісі президента України (ОПУ) Володимира Зеленського вже відреагували на цей інцидент.

В ОПУ «вкрай стурбовані» цією ситуацією і вимагають від поліції швидкого та повного розслідування цього інциденту. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою ОПУ.

У відомстві зазначають, що в Балуха зламані рука та ключиця, проте загрози його життю немає.

Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, — зазначається в повідомленні прес-служби ОПУ.



Нагадаємо, колишній політв’язень Олег Сенцов повідомив, що побитого Балуха знайшли тільки сьогодні вранці.