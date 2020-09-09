Неутешительные новости о состоянии избитого Балуха рассказала нардеп

Владимир Балух. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n143583-neuteshitelnye-novosti-o-sostoyanii-izbitogo-baluha-rasskazala-nardep.html

Ракурс

Избиение Владимира Балуха, бывшего политзаключенного Кремля, произошло 8 сентября. Сейчас пострадавший в стабильно тяжелом состоянии.

Балух до сих пор находится без сознания, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.



Она заявила, что бывшего политзаключенного могла побить «русскоязычная компания», которой тот сделал замечание. В свою очередь народный депутат от «ЕС» Ахтем Чийгоз заявил, что нападавшие хотели убить Балуха, а это дело имеет политический подтекст.

Он рассказал, что накануне вечером встречался с Балухом, который пригласил нардепа на празднование годовщины своего освобождения из плена Кремля, но нардеп не успел согласиться. Чийгоз рассказал, что Балуха отвезли на место избиения на его авто. Он предположил, что за экс-политзаключенным могли следить.

В полиции сообщили, что у пострадавшего после избиения исчезли телефон и банковская карта.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту нанесения телесных повреждений Владимиру Балуху.

Владимир Балух — крымчанин, который после оккупации Крыма Россией отказался от российского гражданства. Оккупационные власти полуострова начали его преследовать за проукраинскую позицию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимира Балуха избили 8 сентября ночью. Его нашли со сломанной рукой и ключицей. Сообщается, что у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас его прооперировали. Обстоятельства избиения устанавливаются.