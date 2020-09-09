Невтішні новини про стан побитого Балуха розповіла нардеп

Володимир Балух. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n143583-nevtishni-novyny-pro-stan-pobytogo-baluha-rozpovila-nardep.html

Ракурс

Побиття Володимира Балуха, колишнього політв’язня Кремля, сталося 8 вересня. Наразі потерпілий у стабільно важкому стані.

Балух досі не отямився, медики під'єднали його до апарату штучної вентиляції легень. Про це розповіла народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.





Вона заявила, що колишнього політв’язня могла побити «російськомовна компанія», якій той зробив зауваження. Зі свого боку народний депутат від «ЄС» Ахтем Чийгоз заявив, що нападники хотіли вбити Балуха, а ця справа має політичний підтекст.

Він розповів, що напередодні ввечері зустрічався з Балухом, який запросив нардепа на святкування річниці визволення з полону Кремля, але нардеп не встиг погодитися. Чийгоз розповів, що Балуха відвезли на місце побиття на його авто. Він припустив, що за екс-політв'язнем могли слідкувати.

У поліції повідомили, що у потерпілого після побиття зникли телефон і банківська карта.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Володимир Балух — кримчанин, котрий після окупації Криму Росією відмовився від російського громадянства. Окупаційна влада півострова почала його переслідувати за проукраїнську позицію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. Його знайшли зі зламаною рукою і ключицею. Повідомляється, що у Балуха важка черепно-мозкова травма. Наразі його прооперували. Обставини побиття встановлюються.