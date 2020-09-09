Вода у Крим. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143582-voda-u-krymu-stane-na-vagu-zolota-okupanty-vvodyat-jorstkyy-grafik-vodopostachannya.html

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Вода у Крим не поставляється з України, а тому може стати рідкісним явищем для населення півострова. Окупаційна влада Криму планує ввести жорсткі графіки подачі води для населення.

Причиною такого рішення окупанти називають посуху і загальний стан водних ресурсів півострова. Про це повідомив так званий глава Ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоцанюк.

Зазначається, що жителі Сімферополя регулярно скаржаться на недотримання графіків подачі води, які вже введені у Криму. Однак окупаційна влада переконує кримчан у тому, що проблема з постачанням води відбувається тільки через «стан водопровідних мереж» та «особливості рельєфу конкретної місцевості», а також звинувачують у перебої з водопостачанням тиск подачі води.

Нові обмеження введуть для кримчан аж до березня наступного року. Весь цей час мешканці півострова будуть отримувати воду в обмеженій кількості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через те, що вода у Крим з континентальної України не надходить, окупанти вирішили вдатися до радикальних заходів, щоб забезпечити водопостачанням Сімферополь.

Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу. З невеликої водойми качають воду для забезпечення потреб Сімферополя.