COVID-19 «помолодшав» і важче лікується, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n143581-covid-19-pomolodshav-i-vajche-likuietsya-klychko-pokazav-video-z-likarni-kyieva.html

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Коронавірус в Києві дедалі частіше вражає молодих людей, кількість виявлених випадків в столиці зростає, збільшується й кількість хворих, які потребують госпіталізації і кисневої терапії.

Про це меру Києва Віталію Кличку розповіли в столичній лікарні № 4, яка є опорною для лікування COVID-хворих.

Лікарі відзначають, що у багатьох інфікованих більш важкий перебіг хвороби. При цьому переважна більшість пацієнтів — у віці від 30 до 60 років. Заповненість ліжок у лікарні № 4 — майже 80%.

У лікарні, яку відвідав мер, лежить 276 пацієнтів із коронавірусом. Понад 70% з них потребують кисню.

Цей заклад обладнаний лабораторією для ПЛР-тестування та дослідження зразків на ІФА.

Кличко розповів, що наразі в Києві із 1,6 тис. для прийому коронавірусних хворих у 16 лікарнях заповнені 52% місць.

В Україні за минулу добу підтвердили 2511 нових випадків коронавірусу. Найбільше з них у Києві, Харківській і Тернопільській області. Активними хворими залишаються 75 тис. 348 пацієнтів.