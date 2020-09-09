Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні розповсюджується з нечуваною швидкістю. За минулу добу, 8 вересня, коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопив 2 тис. 551 українець.

Від хвороби померли 45 українців, а побороти коронавірус змогли 1 тис. 157 пацієнтів. Окрім того, зафіксовано 3 тис. 54 підозри на інфікування коронавірусом. Про це 9 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусу захворіли 143 тис. 30 осіб, а померли 2 тис. 979 осіб. Вилікуватися від COVID-19 змогли 64 тис. 703 особи, а наразі хворіють 75 тис. 348 українців.

Найбільше випадків коронавірусу фіксували у таких регіонах:

Київ — 310 нових інфікованих;

Харківська область — 291 випадок;

Тернопільська область — 254 заражених;

Львівська область — 196 нових випадків;

Івано-Франківська область — 151 новий хворий;

Чернівецька область — 150 нових інфікованих.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив про свою впевненість у тому, що вітчизняні медзаклади впораються із напливом хворих на COVID-19. На думку голови держави, зростання кількості інфікованих є результатом легковажного ставлення людей до COVID-19, і ці наслідки доведеться виправляти усій країні.