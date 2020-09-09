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Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Рекордна кількість українців подолала коронавірус за минулу добу (ІНФОГРАФІКА)

9 вер 2020, 09:18
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Коронавірус в Україні розповсюджується з нечуваною швидкістю. За минулу добу, 8 вересня, коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопив 2 тис. 551 українець.

Від хвороби померли 45 українців, а побороти коронавірус змогли 1 тис. 157 пацієнтів. Окрім того, зафіксовано 3 тис. 54 підозри на інфікування коронавірусом. Про це 9 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусу захворіли 143 тис. 30 осіб, а померли 2 тис. 979 осіб. Вилікуватися від COVID-19 змогли 64 тис. 703 особи, а наразі хворіють 75 тис. 348 українців.


Найбільше випадків коронавірусу фіксували у таких регіонах:

  • Київ — 310 нових інфікованих;
  • Харківська область — 291 випадок;
  • Тернопільська область — 254 заражених;
  • Львівська область — 196 нових випадків;
  • Івано-Франківська область — 151 новий хворий;
  • Чернівецька область — 150 нових інфікованих.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО
Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив про свою впевненість у тому, що вітчизняні медзаклади впораються із напливом хворих на COVID-19. На думку голови держави, зростання кількості інфікованих є результатом легковажного ставлення людей до COVID-19, і ці наслідки доведеться виправляти усій країні.

Джерело: Ракурс


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