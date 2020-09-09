Михайло Саакашвілі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143579-naykrasche-harchuvannya-poobicyaly-saakashvili-u-v-yaznyci.html

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Михайло Саакашвілі, экс-президент Грузії та український політичний діяч, буде забезпечений найкращим харчуванням у грузинській в’язниці.

Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані заявила, що політика очікують рівні з іншими ув’язненими умови перебування. Про це вона розповіла в ефірі грузинського телеканалу «Руставі 2».

Чиновниця розповіла, що сучасна грузинська в’язниця керується найвищими міжнародними стандартами, тому Саакашвілі отримає найкраще харчування. Вона додала, що у листопаді минулого року було заборонено використовувати навіть заморожене м’ясо. Тепер в’язні отримують лише свіже м’ясо та сезонні фрукти, а також матимуть декілька типів меню.

Цулукіані наголосила, що у грузинській пенітенціарній системі всі засуджені отримують рівні умови, незалежно від того, який вони мають статус. Також вона додала, що Саакашвілі «не зможе викликати хвилювання у Грузії», оскільки чинна політична влада в державі досить сильна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Саакашвілі відразу після повернення до Грузії буде затриманий і відправлений до в’язниці. Наразі Саакашвілі оголошено в розшук, а винесені проти нього вироки вже набрали чинності. Тому політику на батьківщині загрожує в’язниця.