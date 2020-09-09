Михаил Саакашвили. Фото: РБК

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Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политический деятель, будет обеспечен наилучшим питанием в грузинской тюрьме.

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что политика ожидают равные с другими заключенными условия пребывания. Об этом она рассказала в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

Чиновница рассказала, что современная грузинская тюрьма руководствуется высокими международными стандартами, поэтому Саакашвили будет прекрасно питаться. Она добавила, что в ноябре прошлого года было запрещено использовать даже замороженное мясо. Теперь заключенные получают только свежее мясо и сезонные фрукты, а также имеют несколько типов меню.

Цулукиани подчеркнула, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, независимо от того, какой они имеют статус. Также она добавила, что Саакашвили «не сможет вызвать волнения в Грузии», поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Саакашвили сразу после возвращения в Грузию будет задержан и отправлен в тюрьму. Сейчас Саакашвили объявлен в розыск, а вынесенные против него приговоры уже вступили в силу. Поэтому политику на родине грозит тюрьма.