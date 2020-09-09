Дональд Трамп. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n143578-trampa-zastavyat-podkluchitsya-k-rassledovaniu-otravleniya-navalnogo.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, получил обращение от конгрессменов Палаты представителей США Эллиота Энгеля и Майкла Маккола с призывом расследовать использование Россией химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального.

От Трампа требуют введения дополнительных санкций против РФ, если отравление от химического оружия подтвердится. Об этом сообщает «Голос Америки».

Конгрессмены отметили, что «Новичок» использовался не впервые: в марте 2018 года им пытались отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, Великобритания.

В письме указано, что виновных в отравление нужно привлечь к ответственности, а президент РФ Владимир Путин и его приспешники должны понять, что они не могут безнаказанно нарушать международное право.

Напомним, ранее мы сообщали, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального прокомментировал Дональд Трамп. Он назвал отравление Навального трагичным и ужасным, но добавил, что еще нет четких доказательств отравления.