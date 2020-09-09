Дональд Трамп. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n143578-trampa-zmusyat-pryiednatysya-do-rozsliduvannya-otruiennya-navalnogo.html

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Дональд Трамп, президент США, отримав звернення від конгресменів Палати представників США Еліота Енгеля і Майкла Маккола із закликом розслідувати використання Росією хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального.

Від Трампа вимагають введення додаткових санкцій проти РФ, якщо отруєння хімічною зброєю підтвердиться. Про це повідомляє «Голос Америки».

Конгресмени зазначили, що «Новичок» використовувався не вперше: у березні 2018 року ним намагалися отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку в Солсбері, Велика Британія.

У листі зазначено, що винних в отруєнні потрібно притягнути до відповідальності, а президент РФ Володимир Путін і його поплічники повинні зрозуміти, що вони не можуть безкарно порушувати міжнародне право.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального прокоментував Дональд Трамп. Він назвав отруєння Навального трагічним і жахливим, але додав, що наразі немає чітких доказів отруєння.