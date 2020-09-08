Якщо Білорусь впаде, то наступною буде Росія, вважає Лукашенко. Фото: vkurier.by

https://racurs.ua/ua/n143577-yakscho-bilorus-vpade-to-nastupnou-bude-rosiya-vvajaie-lukashenko.html

Ракурс

Протести в Білорусі не вщухають, незважаючи на усі спроби влади придушити народні хвилювання. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що якщо його країна впаде, то незабаром така ж доля чекає й Росію.

На думку білоруського президента, російська влада не будуть здатними впоратися із антиурядовими протестами. Про це він заявив у інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє «РБК-Україна».

Лукашенко повідомив, що вже обговорював проблему протестів в Білорусі з російським істеблішментом і керівництвом.

Президент Білорусі сказав, що російське керівництво сильно помиляється, якщо думає, що зможе зупинити і придушити опозиційні протести. Лукашенко впевнений, що в усьому винні Telegram-канали, які безпосередньо пов’язані з протестами і опозицією у різних країнах.

На думку білоруського президента, ці Telegram-канали блокувати неможливо, тому опозиція активно ними користується.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко не заперечує, що «трохи пересидів» на посаді президента Білорусі, але не збирається залишати насиджене місце. На думку Лукашенка, тільки він зможе зараз захистити Білорусь.