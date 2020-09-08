Російські війська прибудуть до Білорусі

Російські війська. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n143549-rosiyski-viyska-prybudut-do-bilorusi.html

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Військові навчання у Білорусі відвідають російські та сербські війська вже у четвер, 10 вересня. Країни-учасниці зберуться на щорічні навчання «Слов'янське братство».

Зазначається, що тактичні навчання пройдуть на Брестському полігоні та триватимуть до 15 вересня. Про це повідомляє «БелТА».

Навчання проводяться щорічно на території однієї з країн-учасниць, а минулі навчання відбулися в Сербії. На навчаннях військовослужбовці відпрацьовуватимуть завдання з боротьби з тероризмом.

Наголосимо, що військові навчання з російськими військовими проведуть попри масові акції протесту, які спалахнули по всій Білорусі після президентських виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово звинувачував НАТО у підтримці протестувальників і нарощуванні військової активності біля білоруських кордонів. У відповідь на «загрозу» Лукашенко привів у повну бойову готовність війська Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін заявляв, що в Кремлі вже подбали про «допомогу» для Білорусі у вигляді спеціального резерву співробітників силових структур у випадку, якщо «екстремістські елементи» у Білорусі вийдуть з-під контролю.