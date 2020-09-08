Російські війська прибудуть до Білорусі

Російські війська прибудуть до Білорусіhttps://racurs.ua/ua/n143549-rosiyski-viyska-prybudut-do-bilorusi.htmlРакурс
Військові навчання у Білорусі відвідають російські та сербські війська вже у четвер, 10 вересня. Країни-учасниці зберуться на щорічні навчання «Слов'янське братство».
Зазначається, що тактичні навчання пройдуть на Брестському полігоні та триватимуть до 15 вересня. Про це повідомляє «БелТА».
Навчання проводяться щорічно на території однієї з країн-учасниць, а минулі навчання відбулися в Сербії. На навчаннях військовослужбовці відпрацьовуватимуть завдання з боротьби з тероризмом.
Наголосимо, що військові навчання з російськими військовими проведуть попри масові акції протесту, які спалахнули по всій Білорусі після президентських виборів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово звинувачував НАТО у підтримці протестувальників і нарощуванні військової активності біля білоруських кордонів. У відповідь на «загрозу» Лукашенко привів у повну бойову готовність війська Білорусі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін заявляв, що в Кремлі вже подбали про «допомогу» для Білорусі у вигляді спеціального резерву співробітників силових структур у випадку, якщо «екстремістські елементи» у Білорусі вийдуть з-під контролю.