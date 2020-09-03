Лукашенко «перетасував» силовиків в Білорусі

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Олександр Лукашенко, якого ЦВК назвала переможцем виборів президента Білорусі, відправив у відставку очільника КДБ Валерія Вакульчика, главу Радбезу Андрія Равкова і керівника Комітету державного контролю Івана Тертелю.

Тертеля тепер призначено головою КДБ Білорусі, а колишній глава КДБ Вакульчик став держсекретарем Ради безпеки. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента сусідньої країни.

Окрім цього, Лукашенко змінив керівництво в Мінську. Новим головою Мінського міськвиконкому призначено Володимира Кухарєва, який до цього обіймав пост віце-прем'єра в уряді Білорусі. За його словами, столиця не повинна «зупинятися в розвитку».

Нагадаємо, 3 вересня в Мінськ повинен приїхати прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, а 4 вересня очільник Міноборони Білорусі полетить до Москви. Зустріч Володимира Путіна і Лукашенка відбудеться «в найближчі тижні».

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Їх переможцем ЦВК оголосила чинного президента країни Олександра Лукашенка. Після цього сусідню країну охопила хвиля протестів. Учасники масових акцій вважають, що результати виборів були сфальсифіковані, а справжнім переможцем є опозиційний кандидат Світлана Тихановська.