Отримання 1,2 млрд євро від ЄС розблокували нардепи

https://racurs.ua/ua/n143344-otrymannya-1-2-mlrd-ievro-vid-ies-rozblokuvaly-nardepy.html

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Верховна Рада під час засідання 3 вересня не підтримала проект постанови № 0063-п. «За» проголосували лише 48 нардепів. Ця постанова мала скасувати рішення ВРУ про ратифікацію меморандуму з ЄС щодо надання Україні до 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Не підтримавши цей документ, народні депутати розблокували отримання допомоги від ЄС.

Автор проекту постанови — народний депутат Анна Скороход. Вона вимагала скасувати рішення ВРУ про ратифікацію меморандуму, оскільки, за її словами, під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення низки вимог Конституції України та регламенту Верховної Ради України щодо процедури прийняття парламентом законів.

Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду з Європейським Союзом під час позачергового засідання 25 серпня. Угода між Україною та ЄС про надання фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро була підписана 23 липня в Брюсселі. Ця фінансова допомога буде направлена ​​на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу. Кредит Україні видається на термін до 15 років.