1,2 млрд євро допомоги може отримати Україна від ЄС. Фото: pixabay

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Ракурс

Верховна Рада під час позачергового засідання 25 серпня ратифікувала низку угод з Європейським Союзом.

Зокрема, йдеться про ратифікацію меморандуму і кредитної угоди між Україною і Європейським Союзом про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС в сумі до 1,2 млрд євро. За відповідний законопроект № 0063 проголосували 248 нардепів. Про це йшлося під час засідання Ради.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що відповідну угоду між Україною та ЄС було підписано 23 липня в Брюсселі, проте тільки зараз Рада її ратифікувала, відповідно, документ почав мати юридичну силу. Ця фінансова допомога буде направлена ​​на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу.

Відсоткова ставка запозичення за новою програмою на термін до 15 років прогнозується як прийнятна (до 2% річних), — наголошується в документі.

Окрім того, сьогодні нардепи підтримали ратифікацію ще двох фінансових угод з ЄС. За законопроект № 0055 проголосували 288 нардепів, за № 0056 — 273 народних обранця.

Перший документ передбачає ратифікацію фінансової угоди «Європейські дороги України III» між Україною і Європейським інвестиційним банком про залучення позики, в рамках якої планується капітальний ремонт дороги Київ-Одеса і будівництво об’їзної Львова. В рамках цієї угоди Україна може отримати кредит в сумі 450 млн євро.

Другий законопроект ратифікував ще одну фінансову угоду (проект «Транспортний зв’язок в Україні — Фаза І») між Україною та Європейським інвестиційним банком, якою зокрема передбачено встановлення інтелектуальних транспортних систем, а також будівництво розв’язок на дорогах.