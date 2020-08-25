Віктор Ляшко, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n142919-statystyka-koronavirusu-lyashko-rozpoviv-chy-moje-misceva-vlada-manipuluvaty-danymy.html

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Коронавірус в Україні підкосив понад 108 тис. осіб. Проте ці дані можуть не відповідати реальній кількості хворих на коронавірус.

У соцмережах ширяться теорії про те, що рівень захворюваності на місцях навмисно завищують, щоб отримувати більше коштів, призначених для боротьби з коронавірусом. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував агентству «РБК-Україна» ці чутки.

Ляшко заперечує такі версії. За його словами, ПЛР-тести на коронавірус здебільшого проводяться у державних лабораторіях, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я. Він наголошує, що на ці лабораторії органи місцевого самоврядування впливати не можуть.

Чиновник зазначив, що частка тестування в комунальних лабораторіях, які перебувають у власності місцевої влади, не є достатньо великою для таких дій.

Немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників, якими на місцях неможливо зманіпулювати. Тобто є низка показників, які ми визначаємо, і вони один одного перестраховують, — запевнив головний санітарний лікар.

Також, за його словами, лікарні, які надають допомогу хворим на коронавірус, не зацікавлені в «накручуванні» кількості таких хворих, оскільки отримують фінансування залежно від кількості створених бригад, котрі, зі свого боку, підв’язані під реанімаційні ліжка та апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Тому неможливо створити 100 бригад і отримати відповідну суму коштів, маючи при цьому лише один апарат ШВЛ, — зазначив Ляшко.



Також він запевнив, що центральній владі теж не вигідно завищувати статистику із захворюваності на COVID-19 через необхідність в такому разі посилювати карантин в умовах падаючої економіки.

Нагадаємо, в Україні за 24 серпня виявили ще майже 1,7 тис. випадків коронавірусу.