Завышают ли в регионах количество больных коронавирусом, рассказали в Минздраве

Виктор Ляшко, фото: «Слово и Діло»

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Коронавирус в Украине подкосил более 108 тыс. человек. Однако существует вероятность, что эти данные могут отличаться от реального количества больных.

В соцсетях распространяются теории о том, что уровень заболеваемости местах намеренно завышают, чтобы получать больше средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал агентству «РБК-Украина» эти слухи.

Ляшко отрицает такие версии. По его словам, ПЦР-тесты на коронавирус в основном проводятся в государственных лабораториях, подчиненных Министерству здравоохранения. Он подчеркивает, что на эти лаборатории органы местного самоуправления влиять не могут.

Чиновник отметил, что доля тестирования в коммунальных лабораториях, находящихся в собственности местных властей, не является достаточно большой для таких действий.

Нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно манипулировать. Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают, — заверил главный санитарный врач.

Также, по его словам, больницы, оказывающие помощь больным коронавирусом, не заинтересованы в «накручивании» количества таких больных, поскольку получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад, которые, в свою очередь, подвязаны под реанимационные кровати и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Поэтому невозможно создать 100 бригад и получить соответствующую сумму средств, имея при этом лишь один аппарат ИВЛ, — подчеркнул Ляшко.



Также он заверил, что центральным властям тоже не выгодно завышать статистику по заболеваемости COVID-19 из-за необходимости в таком случае усиливать карантин в условиях падающей экономики.

Напомним, в Украине за 24 августа обнаружили еще почти 1,7 тыс. случаев коронавируса.