1,2 млрд евро помощи может получить Украина от ЕС. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n142900-1-2-mlrd-evro-pomoschi-mojet-poluchit-ukraina-ot-es-rada-ratificirovala-soglasheniya.html

Ракурс

Верховная Рада во время внеочередного заседания 25 августа ратифицировала ряд соглашений с Европейским Союзом.

В частности, речь идет о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро. За соответствующий законопроект № 0063 проголосовали 248 нардепов. Об этом говорилось во время заседания Рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что соответствующее соглашение между Украиной и ЕС было подписано 23 июля в Брюсселе, однако только сейчас Рада его ратифицировала, соответственно, документ начал иметь юридическую силу. Данная финансовая помощь будет направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), — отмечается в документе.

Кроме того, сегодня нардепы поддержали ратификацию еще двух финансовых соглашений с ЕС. За законопроект № 0055 проголосовали 288 нардепов, за № 0056 — 273 народных избранника.

Первый документ предусматривает ратификацию финансового соглашения «Европейские дороги Украины III» между Украиной и Европейским инвестиционным банком о привлечении займа, в рамках которого планируется капитальный ремонт дороги Киев-Одесса и строительство объездной Львова. В рамках этого соглашения Украина может получить кредит в сумме 450 млн евро.

Второй законопроект ратифицировал еще одно финансовое соглашение (проект «Транспортная связь в Украине — Фаза І») между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которым в частности предусмотрено установление интеллектуальных транспортных систем, а также строительство развязок на дорогах.