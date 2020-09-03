1,2 млрд евро получит Украина от ЕС — Рада разблокировала ратификацию соглашения

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Верховная Рада во время заседания 3 сентября не поддержала проект постановления № 0063-п. «За» проголосовали только 48 нардепов. Это постановление должно было отменить решение ВРУ о ратификации меморандума с ЕС о предоставлении Украине до 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Не поддержав этот документ, народные депутаты разблокировали получение помощи от ЕС.

Автор проекта постановления — народный депутат Анна Скороход. Она требовала отменить решение ВРУ о ратификации меморандума, поскольку, по ее словам, во время принятия парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры принятия парламентом законов.

Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение с Европейским Союзом во время внеочередного заседания 25 августа. Соглашение между Украиной и ЕС о предоставлении финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро было подписано 23 июля в Брюсселе. Эта финансовая помощь будет направлена ​​на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Кредит Украине выдается на срок до 15 лет.