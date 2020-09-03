Лукашенко «перетасовал» силовиков в Беларуси

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Александр Лукашенко, которого ЦИК назвал победителем выборов президента Беларуси, отправил в отставку главу КГБ Валерия Вакульчика, главу Совбеза Андрея Равкова и руководителя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента соседней страны.

Тертель теперь назначен главой КГБ Беларуси, а бывший глава КГБ Вакульчик стал госсекретарем Совбеза.

Кроме этого, Лукашенко сменил руководство в Минске. Новым председателем Минского горисполкома назначен Владимир Кухарев, до сих пор занимавший пост вице-премьера в правительстве Беларуси. По его словам, столица не должна «останавливаться в развитии».

Напомним, 3 сентября в Минск должен приехать премьер-министр России Михаил Мишустин, а 4 сентября глава Минобороны Беларуси летит в Москву. Встреча Владимира Путина и Лукашенко состоится «в ближайшие недели».

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их победителем был объявлен действующий президент страны Александр Лукашенко. После этого соседнюю страну охватила волна протестов. Участники массовых акций считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, а настоящим победителем является оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.