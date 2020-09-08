Єфремову дали 8 років колонії за смертельну п’яну ДТП, фото — Новая газета

https://racurs.ua/ua/n143548-iefremovu-daly-8-rokiv-koloniyi-za-smertelnu-p-yanu-dtp.html

Ракурс

Михайла Єфремова, російського актора, який часто опонував режиму Володимира Путіна, засудили до восьми років колонії загального режиму за скоєння ДТП, у якій загинув мешканець Москви.

Вирок оголосили 8 вересня у Пресненському районному суді Москви. У ДТП на Смоленській площі загинув кур'єр інтернет-магазину Сергій Захаров. Суд стягнув з Єфремова 800 тис. рублів компенсації старшому синові загиблого.

Актора визнали винним за статтею «Порушення правил дорожнього руху особою в стані сп’яніння, що призвело з необережності до смерті людини» (ч. 4 ст. 264 КК) і взяли під варту в залі суду.

Під час оголошення вироку суддя заявила про фальсифікування доказів свідків з боку захисту, які, зокрема, говорили, що Єфремов після аварії вийшов із машини зі сторони пасажира.

У суді прокурор просив для Єфремова 11 років колонії, заявивши, що провина актора доведена. Сам Єфремов заявив, що визнає провину і співчуває потерпілим. У нього були питання до адвокатів потерпілих, які «влаштували з процесу цирк і шоу та всіляко перешкоджали примирення сторін».

Він додав, що дотепер не пам’ятає моменту зіткнення.

Я потім не визнав провину, але і в цьому я неправий. Я хотів просто почути докази, але, мабуть, треба було визнавати без доказів. Я розмовляв з адвокатом і говорив, що десятку дадуть точно, але він не вірив. Я в тупику. Що б я не зробив — все не так, у всьому неправий. — розповів на суді артист.

ДТП за участю артиста сталася 8 червня на Садовому кільці біля Смоленської площі в Москві. Автомобіль Єфремова виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон Захарова, який пізніше помер в лікарні.

Експертиза встановила, що актор перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння, а в його крові знайшли сліди наркотиків.