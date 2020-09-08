Ефремову дали 8 лет колонии за смертельное пьяное ДТП, фото — Новая газета

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Михаила Ефремова, российского актера, часто оппонировавшего режиму Владимира Путина, приговорили к восьми годам колонии общего режима за совершение ДТП, в котором погиб житель Москвы.

Приговор был оглашен 8 сентября в Пресненском районном суде Москвы. В ДТП на Смоленской площади погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Суд взыскал с Ефремова 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну погибшего.

Актера признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК РФ) и взяли под стражу в зале суда.

Во время оглашения приговора судья заявила о фальсификации доказательств свидетелей со стороны защиты, которые, в частности, говорили, что Ефремов после аварии вышел из машины со стороны пассажира.

В суде прокурор просил для Ефремова 11 лет колонии, заявив, что вина актера доказана. Сам Ефремов заявил, что признает вину и сочувствует пострадавшим. У него были вопросы к адвокатам потерпевших, которые, по его словам, «устроили из процесса цирк и шоу и всячески препятствовали примирению сторон».

Он добавил, что до сих пор не помнит момента столкновения.

Я потом не признал вину, но и в этом я не прав. Я хотел просто услышать доказательства, но, видимо, надо было признавать без доказательств. Я разговаривал с адвокатом и говорил, что десятку дадут точно, но он не верил. Я в тупике. Что бы я ни сделал — все не так, во всем не прав, — рассказал в суде артист.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце у Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон Захарова, который позже скончался в больнице.

Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.