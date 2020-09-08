Российские войска прибудут в Беларусь

Российские войска. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n143549-rossiyskie-voyska-pribudut-v-belarus.html

Ракурс

Военные учения в Беларуси посетят российские и сербские войска уже в четверг, 10 сентября. Страны-участницы соберутся на ежегодные учения «Славянское братство».

Отмечается, что тактические учения пройдут на Брестском полигоне и продлятся до 15 сентября. Об этом сообщает «БелТА».

Учения проводятся ежегодно на территории одной из стран-участниц, а прошлые учения состоялись в Сербии. На учениях военнослужащие будут отрабатывать задачи по борьбе с терроризмом.

Подчеркнем, что военные учения с российскими военными проведут несмотря на массовые акции протеста, которые вспыхнули по всей Беларуси после президентских выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно обвинял НАТО в поддержке протестующих и наращивании военной активности у белорусских границ. В ответ на «угрозу» Лукашенко привел в полную боевую готовность войска Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин заявлял, что в Кремле уже позаботились о «помощи» для Беларуси в виде специального резерва сотрудников силовых структур для того случая, если «экстремистские элементы» в Беларуси выйдут из-под контроля.