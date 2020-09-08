Ізраїль направляє до Умані своїх поліцейських. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n143576-izrayil-napravlyaie-do-umani-svoyih-policeyskyh.html

Ракурс

Свято Рош га-Шана — іудейський Новий рік святкується два дні. У 2020 році святкування розпочинається ввечері 18 вересня і закінчується ввечері 20 вересня. Уряд Ізраїлю вирішив направити шістьох своїх поліцейських для надання допомоги українським колегам в Умані.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Вчора, 7 вересня, обговорювалося питання взаємодії центральної і місцевої влади під час святкування іудейського Нового року. А сьогодні, 8 вересня, уряд Ізраїлю сповістило Міністерство закордонних справ України про готовність направити шістьох своїх співробітників поліції до Умани.

У повідомленні зазначено, що ізраїльські поліцейські надаватимуть допомогу українським копам у місцях перебування ізраїльських громадян в Умані. Підставою для такого рішення уряду Ізраїлю став запит Нацполіції України.

Як раніше писав «Ракурс», міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що цього року до Умані на святкування іудейського Нового року можуть приїхати близько 3 тис. хасидів. Аваков пообіцяв, що поліція буде захищати паломників під час їхнього перебування в Умані.