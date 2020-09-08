Лікарні повинні витримати наплив хворих на коронавірус, вважає Зеленський. Фото: Вісті

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Ракурс

Коронавірус в Україні набирає обертів, але президент Володимир Зеленський впевнений, що вітчизняні медзаклади впораються із напливом хворих на COVID-19.

На думку голови держави, зростання кількості інфікованих є результатом легковажного ставлення людей до COVID-19 і ці наслідки доведеться виправляти усій країні, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент визнав, що наразі існує проблема швидкого заповнення ліжок у лікарнях. Але Зеленський вірить, що в Україні цей процес не матиме таких масштабів, як у деяких країнах Європи.

Зеленський додав, що наразі готується багато лікарень до прийому заражених. Лікарні переобладнуються і немає проблем із технічними засобами, киснем та ШВЛ.

Не хочу казати, що на всіх достатньо, але принаймні ми готові, — уточнив президент.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу тільки у Києві госпіталізовано 34 хворих. Всього за добу в столиці інфікувалися 325 осіб.