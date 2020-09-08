Больницы должны выдержать наплыв больных коронавирусом, считает Зеленский

Больницы должны выдержать наплыв больных коронавирусом, считает Зеленскийhttps://racurs.ua/n143575-bolnicy-doljny-vyderjat-naplyv-bolnyh-koronavirusom-schitaet-zelenskiy.htmlРакурс
Коронавирус в Украине набирает обороты, но президент Владимир Зеленский уверен, что отечественные медучреждения справятся с наплывом больных COVID-19.
По мнению главы государства, рост количества инфицированных является результатом легкомысленного отношения людей к COVID-19 и эти последствия придется исправлять всей стране, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент признал, что в настоящее время существует проблема с быстрой заполняемостью коек в больницах. Но Зеленский верит, что в Украине этот процесс не будет иметь таких масштабов, как в некоторых странах Европы.
Зеленский добавил, что в настоящее время готовится много больниц к приему зараженных. Больницы переоборудуются и нет проблем с техническими средствами, кислородом и ИВЛ.
Не хочу говорить, что на всех достаточно, но, по крайней мере, мы готовы, — уточнил президент.
Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки только в Киеве госпитализированы 34 больных. Всего за сутки в столице инфицировались 325 человек.