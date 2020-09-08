Больницы должны выдержать наплыв больных коронавирусом, считает Зеленский. Фото: Известия

https://racurs.ua/n143575-bolnicy-doljny-vyderjat-naplyv-bolnyh-koronavirusom-schitaet-zelenskiy.html

Ракурс

Коронавирус в Украине набирает обороты, но президент Владимир Зеленский уверен, что отечественные медучреждения справятся с наплывом больных COVID-19.

По мнению главы государства, рост количества инфицированных является результатом легкомысленного отношения людей к COVID-19 и эти последствия придется исправлять всей стране, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент признал, что в настоящее время существует проблема с быстрой заполняемостью коек в больницах. Но Зеленский верит, что в Украине этот процесс не будет иметь таких масштабов, как в некоторых странах Европы.

Зеленский добавил, что в настоящее время готовится много больниц к приему зараженных. Больницы переоборудуются и нет проблем с техническими средствами, кислородом и ИВЛ.

Не хочу говорить, что на всех достаточно, но, по крайней мере, мы готовы, — уточнил президент.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки только в Киеве госпитализированы 34 больных. Всего за сутки в столице инфицировались 325 человек.