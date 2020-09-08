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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

Коронавирус забрал жизни уже почти 250 киевлян — Кличко (ИНФОГРАФИКА)

8 сен 2020, 11:19
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Коронавирус в Киеве продолжает забирать жизни жителей столицы.

За минувшие сутки умерли еще четверо инфицированных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Всего за минувшие сутки, 7 сентября, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 325 киевлян, среди них восемь медиков. 34 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Среди новых случаев заболевания:

  • 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;
  • шесть девочек в возрасте от трех до 17 лет;
  • 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • девять мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

Больше всего случаев коронавируса 7 сентября в Киеве обнаружили в:

  • Деснянском районе — 37 больных;
  • Шевченковском районе — 35 больных;
  • Днепровском районе — 30 больных.

Выздоровели за сутки 67 больных. Всего за время эпидемии COVID-19 в Киеве:


  • зафиксировали уже 15 тыс. 511 случай коронавируса;
  • умерли 246 больных;
  • выздоровели более 4,8 тыс. человек.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в течение 7 сентября коронавирус забрал жизни рекордного количества людей в Украине.

Источник: Ракурс


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