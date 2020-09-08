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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi
Коронавирус забрал жизни уже почти 250 киевлян — Кличко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143537-koronavirus-unes-jizni-uje-pochti-250-kievlyan-klichko-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает забирать жизни жителей столицы.
За минувшие сутки умерли еще четверо инфицированных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
Всего за минувшие сутки, 7 сентября, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 325 киевлян, среди них восемь медиков. 34 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Среди новых случаев заболевания:
- 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;
- шесть девочек в возрасте от трех до 17 лет;
- 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- девять мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
Больше всего случаев коронавируса 7 сентября в Киеве обнаружили в:
- Деснянском районе — 37 больных;
- Шевченковском районе — 35 больных;
- Днепровском районе — 30 больных.
Выздоровели за сутки 67 больных. Всего за время эпидемии COVID-19 в Киеве:
- зафиксировали уже 15 тыс. 511 случай коронавируса;
- умерли 246 больных;
- выздоровели более 4,8 тыс. человек.
Напомним, в течение 7 сентября коронавирус забрал жизни рекордного количества людей в Украине.
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