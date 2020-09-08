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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi
Коронавірус забрав життя вже майже 250 киян — Кличко (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143537-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-mayje-250-kyyan-klychko-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці.
За минулу добу померли ще четверо інфікованих. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Загалом за минулу добу, 7 вересня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 325 киян, серед них восьмеро медиків.
34 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.
Серед нових випадків захворювання:
- 123 жінки віком від 20 до 83 років;
- шестеро дівчаток віком від трьох до 17 років;
- 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
- дев’ять хлопчиків у віці від одного до 17 років.
Найбільше випадків коронавірусу за 7 вересня в Києві виявили у:
- Деснянському районі — 37 хворих;
- Шевченківському районі — 35 хворих;
- Дніпровському районі — 30 хворих.
- Одужали за добу 67 хворих.
Всього за час епідемії COVID-19 у Києві:
- зафіксували вже 15 тис. 511 випадків коронавірусу;
- померли 246 хворих;
- одужали понад 4,8 тис. осіб.
Нагадаємо, протягом 7 вересня коронавірус забрав життя рекордної кількості людей в Україні.
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