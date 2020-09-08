У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n143537-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-mayje-250-kyyan-klychko-infografika.html

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Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці.

За минулу добу померли ще четверо інфікованих. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Загалом за минулу добу, 7 вересня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 325 киян, серед них восьмеро медиків.

34 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання:

123 жінки віком від 20 до 83 років;

шестеро дівчаток віком від трьох до 17 років;

97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;

дев’ять хлопчиків у віці від одного до 17 років.

Найбільше випадків коронавірусу за 7 вересня в Києві виявили у:

Деснянському районі — 37 хворих;

Шевченківському районі — 35 хворих;

Дніпровському районі — 30 хворих.

Одужали за добу 67 хворих.

Всього за час епідемії COVID-19 у Києві:

зафіксували вже 15 тис. 511 випадків коронавірусу;

померли 246 хворих;

одужали понад 4,8 тис. осіб.

Нагадаємо, протягом 7 вересня коронавірус забрав життя рекордної кількості людей в Україні.