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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

Коронавірус забрав життя вже майже 250 киян — Кличко (ІНФОГРАФІКА)

8 вер 2020, 11:19
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Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці.

За минулу добу померли ще четверо інфікованих. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Загалом за минулу добу, 7 вересня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 325 киян, серед них восьмеро медиків.

34 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання:

  • 123 жінки віком від 20 до 83 років;
  • шестеро дівчаток віком від трьох до 17 років;
  • 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
  • дев’ять хлопчиків у віці від одного до 17 років.

Найбільше випадків коронавірусу за 7 вересня в Києві виявили у:

  • Деснянському районі — 37 хворих;
  • Шевченківському районі — 35 хворих;
  • Дніпровському районі — 30 хворих.
  • Одужали за добу 67 хворих.

Всього за час епідемії COVID-19 у Києві:


  • зафіксували вже 15 тис. 511 випадків коронавірусу;
  • померли 246 хворих;
  • одужали понад 4,8 тис. осіб.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, протягом 7 вересня коронавірус забрав життя рекордної кількості людей в Україні.

Джерело: Ракурс


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