Израиль направляет в Умань своих полицейских. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n143576-izrail-napravlyaet-v-uman-svoih-policeyskih.html

Ракурс

Праздник Рош га-Шана — иудейский Новый год празднуется два дня. В 2020 году празднование начинается вечером 18 сентября и заканчивается вечером 20 сентября. Правительство Израиля решило направить шестерых своих полицейских для оказания помощи украинским коллегам в Умани.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Вчера, 7 сентября, обсуждался вопрос взаимодействия центральной и местной власти во время празднования иудейского Нового года. А сегодня, 8 сентября, правительство Израиля оповестило Министерство иностранных дел Украины о готовности направить шестерых своих сотрудников полиции в Умань.

В сообщении указано, что израильские полицейские будут оказывать помощь украинским копам в местах пребывания израильских граждан в Умани. Основанием для такого решения правительства Израиля стал запрос Нацполиции Украины.

Как ранее писал «Ракурс», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в этом году в Умань на празднование иудейского Нового года могут приехать около 3 тыс. хасидов. Аваков пообещал, что полиция будет защищать паломников во время их пребывания в Умани.