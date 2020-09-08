Если Беларусь рухнет, то следующей будет Россия, считает Лукашенко. Фото: vkurier.by

https://racurs.ua/n143577-esli-belarus-ruhnet-to-sleduuschey-budet-rossiya-schitaet-lukashenko.html

Ракурс

Протесты в Беларуси не утихают, несмотря на все попытки власти придушить народные волнения. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что если его страна рухнет, то вскоре такая же участь ожидает и Россию.

По мнению белорусского президента, российские власти не будут способными справиться с антиправительственными протестами. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, сообщает «РБК-Украина».

Лукашенко сообщил, что уже обсуждал проблему протестов в Беларуси с российским истеблишментом и руководством.

Президент Беларуси сказал, что российское руководство сильно ошибается, если думает, что сможет остановить и придушить оппозиционные протесты. Лукашенко уверен, что виной всему Telegram-каналы, которые напрямую связаны с протестами и оппозицией в разных странах.

По мнению белорусского президента, эти Telegram-каналы блокировать невозможно, поэтому оппозиция активно ими пользуется.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко не отрицает, что «немного пересидел» на посту президента Беларуси, но не собирается покидать насиженное место. По мнению Лукашенко, только он сможет сейчас защитить Беларусь.