Рекордное количество украинцев одолели коронавирус за минувшие сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143580-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-odoleli-koronavirus-za-minuvshie-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине распространяется с небывалой скоростью. За прошедшие сутки, 8 сентября, коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватил 2 тыс. 551 украинец.
От болезни умерли 45 украинцев, а побороть коронавирус смогли 1 тыс. 157 пациентов. Кроме того, зафиксировано 3 тыс. 54 подозрения на инфицирование коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 143 тыс. 30 человек, а умерли 2 тыс. 979 человек. Вылечиться от COVID-19 смогли 64 тыс. 703 человека, а сейчас болеют 75 тыс. 348 украинцев.
Больше всего случаев коронавируса фиксировали в таких регионах:
- Киев — 310 новых инфицированных;
- Харьковская область — 291 случай;
- Тернопольская область — 254 зараженных;
- Львовская область — 196 новых случаев;
- Ивано-Франковская область — 151 новый больной;
- Черновицкая область — 150 новых инфицированных.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей уверенности в том, что отечественные медучреждения справятся с наплывом больных COVID-19. По мнению главы государства, рост числа инфицированных является результатом легкомысленного отношения людей к коронавирусу, и эти последствия придется исправлять всей стране.