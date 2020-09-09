Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Украине распространяется с небывалой скоростью. За прошедшие сутки, 8 сентября, коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватил 2 тыс. 551 украинец.

От болезни умерли 45 украинцев, а побороть коронавирус смогли 1 тыс. 157 пациентов. Кроме того, зафиксировано 3 тыс. 54 подозрения на инфицирование коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 143 тыс. 30 человек, а умерли 2 тыс. 979 человек. Вылечиться от COVID-19 смогли 64 тыс. 703 человека, а сейчас болеют 75 тыс. 348 украинцев.

Больше всего случаев коронавируса фиксировали в таких регионах:

Киев — 310 новых инфицированных;

Харьковская область — 291 случай;

Тернопольская область — 254 зараженных;

Львовская область — 196 новых случаев;

Ивано-Франковская область — 151 новый больной;

Черновицкая область — 150 новых инфицированных.







Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей уверенности в том, что отечественные медучреждения справятся с наплывом больных COVID-19. По мнению главы государства, рост числа инфицированных является результатом легкомысленного отношения людей к коронавирусу, и эти последствия придется исправлять всей стране.