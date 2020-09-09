COVID-19 «помолодел» и труднее лечится — Кличко показал видео из больницы Киева, скриншот видео

https://racurs.ua/n143581-covid-19-pomolodel-i-trudnee-lechitsya-klichko-pokazal-video-iz-bolnicy-kieva.html

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Коронавирус в Киеве все чаще инфицирует молодых людей, число выявленных случаев в столице растет, увеличивается и число больных, нуждающихся в госпитализации и кислородной терапии.

Об этом мэру Киева Виталию Кличко рассказали в столичной больницы № 4, которая является опорной для лечения COVID-больных.

Врачи отмечают, что у многих инфицированных более тяжелое течение болезни. При этом подавляющее большинство пациентов — в возрасте от 30 до 60 лет. Заполненность коек в больнице № 4 — почти 80%.

В больнице, которую посетил мэр, лежит 276 пациентов с коронавирусом. Более 70% из них нуждаются в кислороде.

Это учреждение оборудовано своей лабораторией для ПЦР-тестирования и исследования образцов ИФА.

Кличко рассказал, что сейчас в Киеве из 1,6 тыс. коек для приема коронавирусных больных в 16 больницах заполнены 52% мест.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2 тис. 511 новых случаев коронавируса. Больше всего из них в Киеве, Харьковской и Тернопольской области. Активными больными остаются 75 тыс. 348 пациентов.