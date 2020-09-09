Вода в Крым. Фото: РБК

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Вода в Крым не поставляется из Украины, а потому может стать редким явлением для населения полуострова. Оккупационная власть Крыма планирует ввести жесткие графики подачи воды для населения.

Причиной такого решения оккупанты называют засуху и общее состояние водных ресурсов полуострова. Об этом сообщил так называемый глава Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Отмечается, что жители Симферополя регулярно жалуются на несоблюдение графиков подачи воды, которые уже введены в Крыму. Однако оккупационные власти убеждают крымчан в том, что проблема с поставкой воды происходит только из-за «состояния водопроводных сетей и особенностей рельефа конкретной местности», а также обвиняют в перебоях с водоснабжением давление подачи воды.

Новые ограничения введут для крымчан аж до марта следующего года. Все это время жители полуострова будут получать воду в ограниченном количестве.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за того, что вода в Крым из континентальной Украины не поступает, оккупанты решили прибегнуть к радикальным мерам, чтобы обеспечить водоснабжением Симферополь.

Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу. Из небольшого образовавшегося водоема воду качают для обеспечения нужд Симферополя.