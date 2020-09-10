Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штрафовать владельцев животных за неубранные экскременты предлагают нардепы. Фото: Время

Штрафовать владельцев животных за неубранные экскременты предлагают нардепы

10 сен 2020, 11:32
999

Штраф за неубранные экскременты домашних животных хотят ввести для их владельцев нардепы. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект № 3797.

Этот законопроект внесли 28 нардепов, среди которых есть представители и монобольшинства, и оппозиции. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.

Законопроект предполагает наложение штрафов на владельцев, которые не убирают экскременты своих домашних животных:

  • в зданиях общего пользования;
  • на детских и спортивных площадках;
  • на остановках общественного транспорта;
  • в подземных переходах;
  • на тротуарах;
  • в зонах отдыха;
  • и т. п. (а это означает, что список не является исчерпывающим).

За подобное нарушение грозит штраф в сумме от 170 грн до 340 грн. А повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.


Кроме этого, законопроект предусматривает штрафы еще за ряд нарушений, связанных с содержанием домашних животных и растений.

Как ранее писал «Ракурс», жителей городка Фекьер на севере Франции будут штрафовать за «чрезмерный» лай собак по ночам. Штраф в размере 68 евро получат лишь те, чьи собаки лают постоянно. За незначительный же лай собак наказывать не будут.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров