Штрафувати власників тварин за неприбрані екскременти пропонують нардепи. Фото: Час

https://racurs.ua/ua/n143639-shtrafuvaty-vlasnykiv-tvaryn-za-neprybrani-ekskrementy-proponuut-nardepy.html

Ракурс

Штраф за неприбрані екскременти домашніх тварин хочуть ввести для їхніх власників нардепи. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект № 3797.

Цей законопроект внесли 28 нардепів серед яких є представники і монобільшості, і опозиції. Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради.

Законопроект передбачає накладення штрафів на власників, які не прибирають екскременти своїх домашніх тварин:

у будівлях загального користування;

на дитячих і спортивних майданчиках;

на зупинках громадського транспорту;

у підземних переходах;

на тротуарах;

у зонах відпочинку;

тощо (а це означає, що список не є вичерпним).

За подібне порушення загрожує штраф у сумі від 170 грн до 340 грн. А повторне порушення протягом року передбачає штраф від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн.

Крім цього, законопроект передбачає штрафи ще за низку порушень, пов’язаних із утриманням домашніх тварин та рослин.

Як раніше писав «Ракурс», жителів містечка Фек'єр на півночі Франції штрафуватимуть за «надмірний» гавкіт собак вночі. Штраф у розмірі 68 євро отримають лише ті, чиї собаки гавкають постійно. За незначний же гавкіт собак карати не будуть.