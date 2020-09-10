Особисті поліцейські поїхали з Медведчуком в окупований Крим. Фото: Белсат

https://racurs.ua/ua/n143638-osobysti-policeyski-poyihaly-z-medvedchukom-v-okupovanyy-krym-zmi.html

Ракурс

Віктор Медведчук, проросійський політик і кум президента Росії Володимира Путіна, має зв’язки і в Національній поліції України. Відомо, що Медведчук найняв декількох столичних поліцейських для своєї охорони.

Зокрема, троє співробітників столичного Управління поліції охорони з фізичної безпеки супроводжували Медведчука і його дружину в окупований Крим у серпні цього року. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела в Службі безпеки України (СБУ) і Держприкордонслужбі.

За інформацією журналістів, Медведчука супроводжували Сергій Засенко, Владислав Галішин, а також Григорій Чалий. Галішин і Чалий також працюють помічниками кума Путіна на громадських засадах.

Водночас керівники цього управління Нацполіції могли підробити рапорт про їхні відпустки.

За інформацією журналістів, Медведчук в’їхав у Крим на своєму автомобілі 2 серпня через пункт пропуску «Каланчак». Із ним у машині було двоє поліцейських — Галішин і Чалий. Засенко приїхав до Криму на декілька днів раніше — 30 липня.

Самі поліцейські заперечують, що були з Медведчуком в окупованому Криму, але коли впродовж серпня журналісти намагалися з ними зв’язатися, їхні телефони були недоступні. Зв’язок з’явився тільки у вересні, коли Медведчук повернувся на підконтрольну Україні територію і прийшов до Ради.

У поліції повідомили, що зараз проводять розслідування за фактом поїздки співробітників Нацполіції на анексований півострів.

Як раніше писав «Ракурс», Медведчук разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко 2 серпня в’їхали на окупований півострів через пункт пропуску «Каланчак». У поїздці подружжя супроводжували ще кілька людей.