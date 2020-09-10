Личные полицейские провожали Медведчука в оккупированный Крым. Фото: Белсат

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Ракурс

Виктор Медведчук, пророссийский политик и кум президента России Владимира Путина, имеет связи и в Национальной полиции Украины. Известно, что Медведчук нанял нескольких столичных полицейских для своей охраны.

В частности, трое сотрудников столичного Управления полиции охраны по физической безопасности сопровождали Медведчука и его супругу в оккупированный Крым в августе этого года. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) и Госпогранслужбе.

По информации журналистов, Медведчука сопровождали Сергей Засенко, Владислав Галишин, а также Григорий Чалый. Галишин и Чалый также работают помощниками кума Путина на общественных началах.

При этом руководители этого управления Нацполиции могли подделать рапорт об их отпусках.

По информации журналистов, Медведчук въехал в Крым на своем автомобиле 2 августа через пункт пропуска «Каланчак». С ним в машине было двое полицейских — Галишин и Чалый. Засенко приехал в Крым несколькими днями ранее — 30 июля.

Сами полицейские отрицают, что были с Медведчуком в оккупированном Крыму, но когда на протяжении августа журналисты пытались с ними связаться, их телефон был недоступен. Связь появилась только в сентябре, когда Медведчук вернулся на подконтрольную Украине территорию и пришел в Раду.

В полиции сообщили, что сейчас проводят расследование по факту поездки сотрудников Нацполиции на аннексированный полуостров.

Как ранее писал «Ракурс», Медведчук вместе со своей супругой Оксаной Марченко 2 августа въехали на оккупированный полуостров через пункт пропуска «Каланчак». В поездке супругов сопровождали еще несколько человек.