Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Ракурс

Больных коронавирусом в Киеве с каждым днем становится все больше. За минувшие сутки, 9 сентября, COVID-19 обнаружили у 298 человек.

Вчера от коронавируса умерли четыре человека, а всего болезнь унесла жизни 254 киевлян. На сегодня в столице с начала эпидемии зафиксировали уже 16 тыс. 119 подтвержденных случаев заболевания. Об этом 10 сентября сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Отмечается, что за минувшие сутки заболели 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет и 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет. Подхватили коронавирус и дети — девять девочек от трех месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от двух лет до 16. Также заболели и 11 медиков.

Больше всего киевлян заболело в Деснянском районе — 59 человек. Еще 45 и 36 больных обнаружили в Днепровском и Оболонском районах.

Врачи приняли решение о госпитализации 51 пациента, а остальные лечатся дома, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 92 человека, а всего коронавирус преодолели 5 тыс. 2 жителя Киева.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине от болезни умерли уже более 3 тыс. человек. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 44 пациента.