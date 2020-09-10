Леонид Кравчук. Фото: Газета «День»

https://racurs.ua/n143636-sovmestnoe-inspektirovanie-vozle-shumov-prokommentiroval-kravchuk-video.html

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На Донбассе совместное инспектирование позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Шумы начнется сегодня, 10 августа, в 14.00. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук назвал состав группы совместного инспектирования.

В эту группу войдут представители от ОРДО, украинского Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а также представитель-координатор от ОБСЕ Хайди Грау, сообщил Кравчук в интервью ТСН.

Кравчук утверждает, что решение о совместном инспектировании было принято в связи с серьезным обострением ситуации на линии разграничения вблизи населенного пункта Шумы. Представители неподконтрольных территорий Донецкой области утверждают, что на данном участке осуществляется строительство новых инженерных сооружений Вооруженными силами Украины.

ОБСЕ подтвердила, что на данном участке линии разграничения ВСУ не строит никаких инженерных сооружений, но представители ОРДО настаивают, что под Шумами украинская сторона нарушает договоренности. Такой же точки зрения придерживается российская сторона.

По мнению Кравчука, больших компромиссов для достижения мира не бывает.

Бывает один компромисс, который нельзя даже называть компромиссом. Это когда речь идет о независимости, о суверенитете, о неприкосновенности границ. Это красный профиль, который нельзя переступать. Все остальные — можно. И нужно договариваться, но не подписывать такие документы, которые могут навредить Украине, — добавил Кравчук.

Тем временем в так называемой ДНР готовятся к инспектированию позиций украинских воинов вблизи Шумов и это должно вызывать беспокойство у руководства ВСУ.