Леонід Кравчук. Фото: Газета «День»

https://racurs.ua/ua/n143636-spilne-inspektuvannya-bilya-shumiv-prokomentuvav-kravchuk-video.html

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На Донбасі спільне інспектування позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Шуми почнеться сьогодні, 10 серпня, о 14.00. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав склад групи спільного інспектування.

До групи увійдуть представники від ОРДО, українського Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, а також представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау, повідомив Кравчук в інтерв’ю ТСН.

Кравчук стверджує, що рішення про спільне інспектування було прийнято у зв’язку з серйозним загостренням ситуації на лінії розмежування поблизу населеного пункту Шуми. Представники непідконтрольних територій Донецької області стверджують, що на даній ділянці здійснюється будівництво нових інженерних споруд Збройними силами України.

ОБСЄ підтвердила, що на даній ділянці лінії розмежування ЗСУ не будує ніяких інженерних споруд, але представники ОРДО наполягають, що під Шумами українська сторона порушує домовленості. Такої ж точки зору дотримується й російська сторона.

На думку Кравчука, великих компромісів для досягнення миру не буває.

Буває один компроміс, який не можна навіть називати компромісом. Це коли йдеться про незалежність, про суверенітет, про недоторканність кордонів. Це червоний профіль, який не можна переступати. Все решта — можна. І потрібно домовлятися, але не підписувати такі документи, які можуть нашкодити Україні, — додав Кравчук.

Тим часом у так званій ДНР готуються до інспектування позицій українських воїнів поблизу Шумів і це повинно викликати занепокоєння у керівництва ЗСУ.