Київ та ОБСЄ спільно патрулюватимуть спірну ділянку на Донбасі. Фото: delo.ua

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Тристороння контактна група 9 вересня провела позачергове засідання. Сторони домовилися інспектувати за участю ОБСЄ район населеного пункту Шуми.

Саме ці позиції ватажок так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін погрожував обстріляти, бо начебто ЗСУ порушили перемир’я. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що в ході засідання голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік підтвердив безпідставність будь-яких звинувачень на адресу української армії в районі села Шуми в період з 5 липня до 2 вересня. А у Зеленського додали, що Київ забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що українська сторона докладатиме зусиль, щоб зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Кравчук запевнив, що Україна й надалі виконуватиме досягнуті домовленості.

Нагадаємо, 5 вересня ватажок самопроголошеної ДНР Денис Пушилін наказав знищити позиції ЗСУ біля селища Шуми Торецького району. Терорист заявив, що нібито українська сторона порушила режим припинення вогню, бо вирила траншеї після 22 липня. Після таких заяв Україні ініціювала термінове засідання ТКГ.

Вже 6 вересня бойовики порушували перемир’я на Донбасі. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, а ще один дістав поранення.