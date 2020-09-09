Киев и ОБСЕ будут совместно патрулировать спорный участок на Донбассе. Фото: delo.ua

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Трехсторонняя контактная группа 9 сентября провела внеочередное заседание. Стороны договорились инспектировать с участием ОБСЕ район населенного пункта Шумы.

Именно эти позиции главарь так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин угрожал обстрелять, поскольку якобы ВСУ нарушили перемирие. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в ходе заседания председатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик подтвердил безосновательность любых обвинений в адрес украинской армии в районе села Шумы в период с 5 июля по 2 сентября. А у Зеленского добавили, что Киев обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что украинская сторона будет прилагать усилия, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Кравчук заверил, что Украина и в дальнейшем будет выполнять достигнутые договоренности.

Напомним, 5 сентября главарь самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ возле поселка Шумы Торецкого района. Террорист заявил, что якобы украинская сторона нарушила режим прекращения огня, потому что вырыла траншеи после 22 июля. После таких заявлений Украина инициировала срочное заседание ТКГ.

Уже 6 сентября боевики нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, а еще один получил ранения.