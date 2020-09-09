Лесные пожары в США: запад страны окутало кровавой мглой

https://racurs.ua/n143612-lesnye-pojary-v-ssha-zapad-strany-okutalo-krovavoy-mgloy-foto-video.html

Ракурс

Масштабные лесные пожары накрыли западное побережье США в сентябре. Кроваво-красное небо над городами в штате Орегон можно увидеть в эти дни.

В штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон зафиксировали 85 очагов возгорания. Калифорнийские пожарные привели аналогию, чтобы объяснить масштаб проблемы: каждые полчаса в штате сгорает площадь леса, сравнимая с размером центрального парка Нью-Йорка.

В Орегоне огонь охватил более 90 тыс. га леса и вплотную приблизился к городам — ​​пришлось эвакуировать тысячи людей. 8 сентября губернатор штата Кейт Браун объявила чрезвычайное положение.

Это событие, которое случается раз в поколение, — прокомментировала она ситуацию с пожарами.

Из-за пожаров и смога небо над городом Салем в Орегоне стало кроваво-красным. Такой же эффект заметили и жители городов поблизости.

Пользователи соцсетей начали публиковать фото «апокалиптического» неба в соцсетях, отмечая при этом, что фото без фильтров. Кто-то видел «падающие с неба тлеющие угли», другие писали о «запахе дыма, который проникал даже через запертую дверь и окна», а пепел при этом оседал на домах и улицах.

Жителям Салема отправили оповещение об эвакуации третьего уровня — оно ​​предусматривает, что нужно немедленно покинуть зону природного бедствия.