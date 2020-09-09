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Лісові пожежі в США: захід країни огорнула кривава імла, фото — Твіттер

Лісові пожежі в США — захід країни огорнула кривава імла (ФОТО, ВІДЕО)

9 вер 2020, 16:38
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Великі лісові пожежі накрили західне узбережжя США у вересні. Криваво-червоне небо над містами у штаті Орегон можна побачити у ці дні.

У штатах Каліфорнія, Орегон і Вашингтон зафіксували 85 вогнищ загоряння. Каліфорнійські пожежники привели аналогію, щоб пояснити масштаб проблеми: кожні півгодини в штаті згорає площа лісу, яка приблизна за розмірами до центрального парку Нью-Йорку.

Лісові пожежі в США: захід країни огорнула кривава імла, фото — Твіттер

В Орегоні вогонь охопив понад 90 тис. га лісу і впритул наблизився до міст — довелося евакуювати тисячі людей. 8 вересня губернатор штату Кейт Браун оголосила надзвичайний стан.

Лісові пожежі в США: захід країни огорнула кривава імла, фото — Твіттер

Це подія, яке трапляється раз в покоління, — прокоментувала вона ситуацію з пожежами.

Через пожежі і смог небо над містом Салем в Орегоні стало криваво-червоним. Такий же ефект помітили і жителі міст поблизу.

Користувачі соцмереж почали публікувати фото «апокаліптичного» неба в соцмережах, зазначаючи при цьому, що фото без фільтрів. Хтось бачив «падаюче з неба тліюче вугілля», інші писали про «запах диму, який проникав навіть через замкнені двері і вікна», а попіл при цьому осідав на будинках і вулицях.

Жителям Салема відправили оповіщення про евакуацію третього рівня — вона передбачає, що потрібно негайно покинути зону природного лиха.


Лісові пожежі в США: захід країни огорнула кривава імла, фото — Твіттер

Лісові пожежі в США: захід країни огорнула кривава імла, фото — Твіттер

Джерело: Ракурс


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