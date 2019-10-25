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Пожежі у США: вогонь підбирається до Лос-Анджелеса, фото — Reuters

Голлівуд у вогні: лісові пожежі підбираються до Лос-Анджелеса (ФОТО)

25 жов 2019, 20:50
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Лісові пожежі в Каліфорнії призвели до масової евакуації. У безпечне місце вивезуть приблизно 50 тис. осіб. За повідомленнями місцевих ЗМІ, полум’я поширилося на площі понад 1,5 тис. га в окрузі Лос-Анджелес. Раніше влада вже евакуювала прилизно 100 тис. чоловік

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Пожежа почалася в районі селища Агуа-Дульсе (Санта-Кларіта). Місцевих жителів розмістили у двох евакуаційних центрах. Площа пожежі досягла 16 кв. км, її намагаються загасити 500 пожежних за допомогою чотирьох вертольотів і літаків. Рятувальникам заважає сильний вітер з поривами до 90 км/год, повідомляє Deadline.

Пожежі у США: вогонь підбирається до Лос-Анджелеса, фото — Reuters

Пожежа в окрузі Сонома поблизу Сан-Франциско знищила 49 будинків і загрожує кільком великим виноградникам. Тут горить на площі 65 кв. км. Двом тисячам людей довелося покинути свої будинки, пише San Francisco Chronicle.

Восени в Каліфорнії щорічно починається сезон пожеж через спекотну, посушливу ​​погоду і сильні вітри. Під загрозою знищення опинилися й будинки знаменитостей: акторів Метта Деймона і Бена Аффлека, баскетболіста Кобі Брайанта.

Пожежі у США: вогонь підбирається до Лос-Анджелеса, фото — Reuters

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в регіоні, призупиняється і переноситься виробництво кількох серіалів, серед яких другий сезон екшн-хіта «Погані хлопці» («Кращі в Лос-Анджелесі») з Джесікою Альбою в головній ролі.

На початку жовтня сильна пожежа на площі в 20 кв. км призвела до евакуації майже ста тисяч чоловік в окрузі Лос-Анджелес.

Пожежі у США: вогонь підбирається до Лос-Анджелеса, фото — Reuters

У листопаді 2018 року 85 каліфорнійців загинули від лісової пожежі Camp Fire на півночі штату, яка знищила містечко Парадайз. Загальна площа пожеж в Каліфорнії досягала тисячі квадратних кілометрів. Згоріли понад 10 тис. будинків. Через дим рівень забруднення повітря в Сан-Франциско побив рекорди найзабрудненіших регіонів Індії та Китаю.

Всього приблизно 25 млн із 40 млн жителів Каліфорнії живуть в місцевості, якій загрожують лісові пожежі.

Пожежі у США: вогонь підбирається до Лос-Анджелеса, фото — Reuters


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