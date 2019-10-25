Пожары в США: огонь подбирается к Лос-Анджелесу, фото — Reuters

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Лесные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место вывезут около 50 тыс. человек. По сообщениям местных СМИ, пламя распространилось на площади более 1,5 тыс. га в округе Лос-Анджелес. Ранее власти уже эвакуировали прилизно 100 тыс. человек

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Пожар начался в районе поселка Агуа-Дульсе (Санта-Кларита). Местных жителей разместили в двух эвакуационных центрах. Площадь пожара достигла 16 кв. км, его пытаются потушить 500 пожарных с помощью четырех вертолетов и самолетов. Спасателям мешает сильный ветер с порывами до 90 км/ч, сообщает Deadline.

Пожар в округе Сонома вблизи Сан-Франциско уничтожил 49 домов и угрожает нескольким крупным виноградникам. Здесь горит на площади 65 кв. км. Двум тысячам людей пришлось покинуть свои дома, пишет San Francisco Chronicle.

Осенью в Калифорнии ежегодно начинается сезон пожаров из-за жаркой, засушливой погоды и сильных ветров. Под угрозой уничтожения оказались и дома знаменитостей: актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, баскетболиста Коби Брайанта.

В связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, приостанавливается и переносится производство нескольких сериалов, среди которых второй сезон экшн-хита «Плохие парни» («Лучшие в Лос-Анджелесе») с Джессикой Альбой в главной роли.

В начале октября сильный пожар на площади в 20 кв. км привел к эвакуации почти 100 тыс. человек в округе Лос-Анджелес.

В ноябре 2018 года 85 калифорнийцев погибли от лесного пожара Camp Fire на севере штата, который уничтожил городок Парадайз. Общая площадь пожаров в Калифорнии достигала тысячи квадратных километров. Сгорели более 10 тыс. домов. Из-за дыма уровень загрязнения воздуха в Сан-Франциско побил рекорды самых загрязненных регионов Индии и Китая.

Всего примерно 25 млн с 40 млн жителей Калифорнии живут в местности, которой угрожают лесные пожары.