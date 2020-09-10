«Тепла ванна» Зеленського і вплив дружини — що наговорив Богдан Гордону (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n143635-tepla-vanna-zelenskogo-i-vplyv-drujyny-scho-nagovoryv-bogdan-gordonu.htmlРакурс
Андрій Богдан, екс-голова Офісу президента, дав велике інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.
Декілька годин колишній соратник і товариш президента привідкривав таємниці і закулісся української політики. «Ракурс» зібрав найістотніші моменти розмови.
Про Росію і Зеленського
Богдан зауважив, що чимало людей в найближчому оточенні Зеленського люблять Росію. Він розповів про першу телефонну розмову Зеленського з Путіним.
Про деталі говорити відмовився, але зазначив, що Путін поставився до Зеленського «з повагою і навіть побачив у ньому себе на початку правління».
За реакцією російської сторони, останнім часом йому здається, що в Москві вважають — Україна їх обманює. Мовляв, обіцяли одне, а не виконали нічого.
Богдан каже, що у керівництва України є якась «дитяча впевненість», що Росія виплатить нашій країні якісь величезні компенсації за Крим і Донбас.
Гордон запитав, чи правда, що є 13 пунктів якихось секретних пунктів за домовленостями Андрія Єрмака і Дмитра Козака. Богдан сказав, що точно не знає, але спецслужби і західні дипломати впевнені, що ці пункти існують.
Нібито є вимога дати воду до Криму і «звільнити прозахідних політиків». А на їхнє місце пропонують ставити «ідіотів».
Про обстановку в ОП
Потрапити до президента можна тільки з хорошими новинами. «Тепла ванна перетворилася в темний склеп».
Ти викликаєш у мене агресію у всьому, як нелюба дружина, — начебто сказав Зеленський Богдану під час відставки.
Зеленський позбавляється від губернаторів, як від акторів. Він їм навіть не телефонує. Деякі дізнаються про відставку по радіо.
Зеленський вибирає не професіоналів, а типажі. Наприклад, міністр оборони повинен бути в першу чергу візуально підходити по типажу.
В президента начебто останні три місяці займаються відставкою Арсена Авакова, при цьому він, на думку Богдана, залишився останнім професіоналом в Кабміні.
Найбільший вплив на президента має нардеп-ресторатор Микола Тищенко. Саме його наприкінці 2019 року мали намір зробити главою фракції замість Арахамії.
А ось дружина президента, за словами Богдана, намагалася не впливати на президента з політичних питань. Хоча він сказав, що Олена Зеленська доклала зусиль до погіршення ставлення до нього з боку президента.
Факт бійки з очільником СБУ Іваном Бакановим Богдан заперечує.
Богдан пророкує провал переговорів з МВФ про другий транш і катастрофу з бюджетом, оскільки Зеленський не розуміє, куди все котиться і дозволив почати процес зміщення з посади очільника НАБУ Артема Ситника.
Про скандал з «вагнерівцями»
Я не вірю, я знаю, що було саме так, навіть гірше. Операція готувалась разом з американцями. Там всі були рідкісні персонажі, не тільки ті двоє, що брали участь в збитті «Боїнга». Наскільки я чув — ну, знову ж таки, я можу помилятися — там дійсно було створено у Венесуелі фірму. Набрано персонал. Якісь люди вже туди поїхали працювати на якісь конкретні вишки.
Тобто це не просто якась там казка. Операція була суперсекретна. Її зруйнував один телефонний дзвінок. Про це розповість прокурор. Дуже скоро. Я знаю, хто дзвонив, я знаю, куди дзвонив і кому. Людина з найбільш близького оточення президента.
Бурба сказав, що він вірить — президент в цьому не брав участі. Я теж хочу в це вірити. У президента були, там страхи: а що станеться, якщо ми посадимо цей літак, а у перемир’я.
У президента 97% його роботи на сьогоднішній день — це створення позитивного PR-образу. І для нього перемир’я — це найголовніший запит. Вибори ж скоро. Тому цінність цієї операції можуть оцінити спеціалісти, а цінність PR-образу… І ось перемир’я було для нього важливе. Він погодився з тим, що треба на пару днів перенести.