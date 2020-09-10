«Тепла ванна» Зеленського і вплив дружини: що наговорив Богдан Гордону, скріншот відео

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Ракурс

Андрій Богдан, екс-голова Офісу президента, дав велике інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Декілька годин колишній соратник і товариш президента привідкривав таємниці і закулісся української політики. «Ракурс» зібрав найістотніші моменти розмови.

Про Росію і Зеленського

Богдан зауважив, що чимало людей в найближчому оточенні Зеленського люблять Росію. Він розповів про першу телефонну розмову Зеленського з Путіним.

Про деталі говорити відмовився, але зазначив, що Путін поставився до Зеленського «з повагою і навіть побачив у ньому себе на початку правління».

За реакцією російської сторони, останнім часом йому здається, що в Москві вважають — Україна їх обманює. Мовляв, обіцяли одне, а не виконали нічого.

Богдан каже, що у керівництва України є якась «дитяча впевненість», що Росія виплатить нашій країні якісь величезні компенсації за Крим і Донбас.

Гордон запитав, чи правда, що є 13 пунктів якихось секретних пунктів за домовленостями Андрія Єрмака і Дмитра Козака. Богдан сказав, що точно не знає, але спецслужби і західні дипломати впевнені, що ці пункти існують.

Нібито є вимога дати воду до Криму і «звільнити прозахідних політиків». А на їхнє місце пропонують ставити «ідіотів».

Про обстановку в ОП

Потрапити до президента можна тільки з хорошими новинами. «Тепла ванна перетворилася в темний склеп».

Ти викликаєш у мене агресію у всьому, як нелюба дружина, — начебто сказав Зеленський Богдану під час відставки.

Зеленський позбавляється від губернаторів, як від акторів. Він їм навіть не телефонує. Деякі дізнаються про відставку по радіо.

Зеленський вибирає не професіоналів, а типажі. Наприклад, міністр оборони повинен бути в першу чергу візуально підходити по типажу.

В президента начебто останні три місяці займаються відставкою Арсена Авакова, при цьому він, на думку Богдана, залишився останнім професіоналом в Кабміні.

Найбільший вплив на президента має нардеп-ресторатор Микола Тищенко. Саме його наприкінці 2019 року мали намір зробити главою фракції замість Арахамії.

А ось дружина президента, за словами Богдана, намагалася не впливати на президента з політичних питань. Хоча він сказав, що Олена Зеленська доклала зусиль до погіршення ставлення до нього з боку президента.

Факт бійки з очільником СБУ Іваном Бакановим Богдан заперечує.

Богдан пророкує провал переговорів з МВФ про другий транш і катастрофу з бюджетом, оскільки Зеленський не розуміє, куди все котиться і дозволив почати процес зміщення з посади очільника НАБУ Артема Ситника.

Про скандал з «вагнерівцями»